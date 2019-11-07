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В стране и мире | Ремонт ветхих домов задумали повесить на россиян

07.11.2019|11:46
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Ветхое жилье с износом более 70 процентов предлагают ремонтировать за счет россиян до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Сегодня в России находится 25 миллионов квадратных метров таких домов. В ведомстве отметили, что для таких зданий планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта, которые предусматриваются новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Помимо средств граждан, предлагается софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

По мнению экспертов, взносы россиян могут оказаться бесполезными, поскольку ветхое жилье в конечном счете придет в негодность. Они отметили, что дома с износом более 70 процентов требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может составлять в среднем 100–120 тысяч рублей за один квадратный метр. Специалисты считают, что правильнее было бы расселить аварийный дом, а деньги направить на создание нового жилого фонда.

По данным Минстроя, к началу 2019 года 15,3 миллиона квадратных метров жилья были признаны аварийными. Однако, как считает председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП Андрей Широков, этот показатель не отражает реальной ситуации. «Любые изменения законодательства по этому вопросу — лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет», — утверждает он.

Программа реновации устаревшего жилья была запущена в Москве 2017 году, до 2021 года по ней планируют расселить около пяти тысяч домов. Изначально в список стартовых площадок программы вошли более 200 площадок, сейчас он увеличен до 242 участков и продолжает пополняться. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.11.2019 12:26|

хорошо сказали-повесить на россиян

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