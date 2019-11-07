07.11.2019 | 16:50

Росздравнадзор проверяет московскую стоматологическую клинику «Все свои», после посещения которой скончался уроженец Республики Тыва. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 17-летний студент жаловался на острую зубную боль. Когда у него воспалилась щека, он обратился за помощью в одну из московских клиник. Стоматолог удалил пациенту зуб, провел чистку кармана десны, назначил обследование и выписал лекарства.

После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение. Его неотложно доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Врачам не удалось реанимировать больного, он скончался через месяц после удаления зуба.

В начале ноября Росздравнадзор совместно со следственным комитетом по Москве начал проверку качества и своевременности оказания услуг в стоматологической клинике, а также в больнице, где студент умер.

В октябре сообщалось, что в британском городе Перли, графство Суррей, дантист вырвал пациентке десять зубов, после чего она скончалась от потери крови. Женщина предупредила, что она принимает разжижающее кровь лекарство. Врач в два приема удалил ей по пять зубов, из-за чего у нее началось кровотечение.