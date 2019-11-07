Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 ноя 2019|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  71.00  |  $  63.87

В стране и мире | Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер

07.11.2019|16:50
Печать

Росздравнадзор проверяет московскую стоматологическую клинику «Все свои», после посещения которой скончался уроженец Республики Тыва. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 17-летний студент жаловался на острую зубную боль. Когда у него воспалилась щека, он обратился за помощью в одну из московских клиник. Стоматолог удалил пациенту зуб, провел чистку кармана десны, назначил обследование и выписал лекарства.

После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение. Его неотложно доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Врачам не удалось реанимировать больного, он скончался через месяц после удаления зуба.

В начале ноября Росздравнадзор совместно со следственным комитетом по Москве начал проверку качества и своевременности оказания услуг в стоматологической клинике, а также в больнице, где студент умер.

В октябре сообщалось, что в британском городе Перли, графство Суррей, дантист вырвал пациентке десять зубов, после чего она скончалась от потери крови. Женщина предупредила, что она принимает разжижающее кровь лекарство. Врач в два приема удалил ей по пять зубов, из-за чего у нее началось кровотечение.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!