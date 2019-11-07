07.11.2019 | 13:42

Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.

В управлении ФССП по Свердловской области выяснили, что ранее производство по трем миллионам было закрыто из-за «невозможности взыскания». В ведомстве изданию пояснили, что у пары нет счетов и имущества, квартира не принадлежит им с 2017 года, взыскивать с них не с чего.

«Процедура выселения временно приостановлена, пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Кашина, который угрожал сжечь не только себя, но облил бензином и судебного пристава, и группу быстрого реагирования», — сказали в пресс-службе УФССП. Мужчине может грозить до пяти лет колонии за применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК).

6 ноября Дмитрий Кашин облил бензином пол в жилище, себя и судебного пристава, который пришел с коллегами выселять семью должников. Супруги заявили, что они стали жертвами мошенников, лишились единственного жилья и им нечего терять.

URA.RU отмечает, что четырехкомнатная квартира стоимостью 7,5 миллиона рублей уже два года принадлежит другому человеку. Когда Кашин и Брылова оказались в сложной финансовой ситуации и не смогли платить за ипотеку, их друг предложил помощь, переписал квартиру на себя и перепродал.