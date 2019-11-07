07.11.2019 | 13:49

В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон», — сказала она, отметив, что уже в субботу, 9 ноября, ночная температура снизится до минус одного градуса, днем воздух прогреется максимум до восьми градусов.

Затем температура воздуха снова повысится. Так, в воскресенье, 10 ноября, ночная температура составит от 1 до 6 градусов, 11 ноября — от 3 до 8 градусов. Дневная температура в эти дни может достигать 11 градусов.

Вместе с тем Паршина отметила, что среднесуточная температура в Москве уже должна переходить в сторону отрицательных значений, однако этого пока не произойдет.

На северо-западе европейской территории страны, в Ленинградской и Мурманской областях и в Карелии, напротив, ожидается похолодание. Однако к концу недели и там потеплеет, возможны осадки в виде дождя и снега. Температура в Поволжье снизится до минус 12 ночью и минус 6 днем. Потепление там начнется к следующей неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резких похолоданий в Центральной России в ближайшие дни не ожидается, хотя погода будет изменчивой: «Начиная со второй половины завтрашнего дня мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя».

5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее обычного.