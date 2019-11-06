06.11.2019 | 11:13

В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. Соответствующие поправки разработал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам парламентария, несмотря на запрет использовать телефоны в исправительных учреждениях, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч гаджетов. «С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее», — выразил свое опасение Хинштейн.

Отмечается, что до 30 июля 2020 года МВД совместно с ФСИН и ФСБ должны проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории колоний. Минкомсвязь предварительно поддержало эту инициативу.

По данным издания, в российских тюрьмах существуют нелегальные call-центры. Так, из 38 тысяч преступлений, совершенных с помощью мобильной связи, треть приходится на звонки заключенных. По словам правозащитника Андрея Бабушкина, почти все случаи создания call-центров в тюрьмах происходят при участии администрации.