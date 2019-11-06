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В стране и мире | Убийство ребенка в детсаду привело к отставке директора и чиновницы

06.11.2019|16:25
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Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и заведующая детским садом «Сказка», в котором произошло убийство шестилетнего ребенка, подали в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрации региона.

Губернатор Александр Цыбульский принял прошение об отставке чиновницы Лины Гущиной. Отмечается, что она написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Аналогичное заявление написала и заведующая детским садом Галина Овчинникова.

31 октября в Нарьян-Маре пьяный мужчина пришел в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Охранник дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. 2 ноября он был арестован на два месяца.

На допросе убийца Денис Поздеев заявил, что убил ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, которое обещало ему «вечную и богатую жизнь». Убийца состоял на учете у нарколога.

Расследуется уголовное дело об убийстве и халатности должностных лиц детского сада.

Источник — lenta.ru
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