Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за угрозы его «опустить». Соответствующие показания он дал военному следствию, их приводит издание Baza.
По словам Шамсутдинова, после того как он поступил на службу, у него украли, «точнее, отобрали телефон». Об этом инциденте рядовой не сообщил родителям, а лишь спрятал сим-карту, чтобы периодически вставлять ее в чужие телефоны и звонить родным. Молодой человек отметил, что кроме телефона у него отнимали деньги.
«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — объяснил он.
Как утверждает Шамсутдинов, в тот же день офицеры обещали его «опустить». Все должно было произойти после караула. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — продолжил подозреваемый.
Он добавил, что до него уже «опускали» других молодых и в тот вечер была его очередь. «Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — заключил Рамиль.
Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном.
Сразу после произошедшего в Минобороны заявили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.
Петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали больше 12 тысяч человек, друзья солдата собрали для его отца 220 тысяч рублей.
Ну где та дура, которая хотела подписаться за смертную казнь ему? Это не на гражданке, где хоть какие-то законы действуют.