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В стране и мире | Рядовой Шамсутдинов назвал причину бойни

06.11.2019|12:39
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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за угрозы его «опустить». Соответствующие показания он дал военному следствию, их приводит издание Baza.

По словам Шамсутдинова, после того как он поступил на службу, у него украли, «точнее, отобрали телефон». Об этом инциденте рядовой не сообщил родителям, а лишь спрятал сим-карту, чтобы периодически вставлять ее в чужие телефоны и звонить родным. Молодой человек отметил, что кроме телефона у него отнимали деньги.

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — объяснил он.

Как утверждает Шамсутдинов, в тот же день офицеры обещали его «опустить». Все должно было произойти после караула. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — продолжил подозреваемый.

Он добавил, что до него уже «опускали» других молодых и в тот вечер была его очередь. «Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — заключил Рамиль.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном.

Сразу после произошедшего в Минобороны заявили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.

Петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали больше 12 тысяч человек, друзья солдата собрали для его отца 220 тысяч рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.11.2019 12:52|

Ну где та дура, которая хотела подписаться за смертную казнь ему? Это не на гражданке, где хоть какие-то законы действуют.

Гость|06.11.2019 13:03|

penzainform.ru писал(a):

офицеры обещали его «опустить»
За одно такое обещание нужно как минимум срывать погоны! Это абсолютно дискредитирует честь офицера. Как можно после этого с гордостью смотреть на наших "защитников", если в их рядах служат такие моральные уроды?

Гость|06.11.2019 13:04|

Где подписать петицию с требованием посадить на пожизненный срок? Это он отмазки лепит.

Перед тем как отправить в караул каждый солдат проходит беседу с психологом на предмет возможности вручения ему оружия.

Я служил два года при дедовщине. Бывало огребал. И телефон у меня отжали. Так же ходил в караул и мысли не было пострелять.

Посадить и не выпускать. При каждом замечании будет браться за нож или другое оружие и говорить типа меня хотели ...

Гость|06.11.2019 13:06|

06.11.2019 13:03|

penzainform.ru писал(a):

офицеры обещали его «опустить»

Это не армия это петушня.

Правильно сделал, что расстрелял петухов.

Гость|06.11.2019 13:06|

Ну это серьёзное обвинение в адрес потерпевших, которых нет уже, поди проверь. Наверняка адвокат посоветовал бить на "опущение ", это серьёзный козырь в его руках ...

Гость|06.11.2019 13:12|

С такими козырями, унижали, отжали, хотели "опустить", выйдет как Афродита из пены, сухим из воды ..ещё и медальку повесят "За избавление армии от мужеловства".

Гость|06.11.2019 13:18|

Совсем молоденький. Бедные дети.. И помощи им попросить не у кого.

Гость|06.11.2019 13:32|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
офицеры обещали его «опустить»
За одно такое обещание нужно как минимум срывать погоны! Это абсолютно дискредитирует честь офицера. Как можно после этого с гордостью смотреть на наших "защитников", если в их рядах служат такие моральные уроды?
Пральна,солдатик, вали всё на мертвых. Мертвые сраму не имут, а живому - мощная отмазка.

Гость|06.11.2019 13:35|

Гость писал(a):

Совсем молоденький. Бедные дети.. И помощи им попросить не у кого.
У меня аш слезы потекли. То ли по убиенным, то ли по задроту!

Гость|06.11.2019 13:40|

что угодно придумают, скоро и ислам приплетут...

Гость|06.11.2019 13:43|

Судя по фото, его биологический возраст не больше 16 лет. И у кого ума хватило подростка запихать в эту "тьмутаркань"? Чего ждали, суицида? Как всегда, взрослые дяди облажались, а пацан виноват.

Гость|06.11.2019 13:43|

Таким офицерам в армии не место.

Гость|06.11.2019 13:44|

вручения ему оружия.

Я служил два года при дедовщине. Бывало огребал. И телефон у меня отжали. Так же ходил в караул и мысли не было пострелять.

То есть тебя насиловали, как ему обещали? И ты терпел эту тяготу службы? А он не смог.

Гость|06.11.2019 13:50|

Не страна, а зона...даже читать противно!

Гость|06.11.2019 13:52|

Офицеры хотели или просто пугали, это разные вещи, что сделают с ним такое. Сейчас не знаешь, кому верить, все под подозрением.

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Имя: Гость
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