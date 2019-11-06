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В стране и мире | Российских школьников захотели научить правильно писать доносы

06.11.2019|11:03
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В российскую школьную программу предложили ввести занятия по составлению жалоб на нарушителей законов, например, взяточников. С соответствующим предложением к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

По мнению Петрова, школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, а также представление об устройстве государства и общества в целом. Он считает, что подростки, окончившие школу, часто не могут защитить свои права и интересы, имея при этом «абстрактные знания в геометрии, природоведении или астрономии». В связи с этим он попросил ввести предметы или уроки, которые научат детей «корректному соблюдению законов, предпринимательства, деловой переписки и отстаиванию своих интересов в реалиях капиталистической государственной парадигмы».

Петров уверен, что дети должны уметь правильно составлять жалобы, писать заявления и «сообщать о нарушении закона иными лицами», так как «на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся страна».

Депутат подчеркнул, что ученики должны уметь сообщать о взяточничестве, нарушении законов, права других граждан. В пример он привел коррупцию при поступлении в университеты — если «с такого абитуриента потребуют "на лапу", он не растеряется и сумеет защитить свое право на образование», уверен Петров.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило 12,15 тысячи жалоб из России. В целом Россия остается крупнейшим поставщиком жалоб в ЕСПЧ. Всего на рассмотрении суда в прошлом году находились более 56 тысяч дел.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.11.2019 11:09|

Написать жалобу - мало. Надо это еще доказать.

Гость|06.11.2019 11:28|

Я Павлик Морозов, сын своего отца, хочу сообщить в компетентные органы, то бишь вам, тов. Дзержинский, что мой отец ни тот за кого себя выдаёт. Справка, что он, это не он прилагается.

Гость|06.11.2019 11:38|

Петров идиот.

Гость|06.11.2019 11:40|

Поржал

Гость|06.11.2019 11:46|

Гость писал(a):

Гость|06.11.2019 11:40|

Поржал

Смеяться нужно над собой..Мы этих идиотов во власть выбираем

Гость|06.11.2019 12:17|

06.11.2019 11:28|

Я Павлик Морозов, сын своего отца, хочу сообщить в компетентные органы, то бишь вам, тов. Дзержинский, что мой отец ни тот за кого себя выдаёт. Справка, что он, это не он прилагается.

Подпись Кличко В.

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