06.11.2019 | 12:43

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 5 ноября.

Документ обязывает с 1 июля следующего года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.

В пояснительной записке говорится, что законопроект призван обеспечить для граждан страны возможность использовать товары без необходимости установки дополнительных программ.

Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

Правительство дало положительный отзыв на законопроект. В кабмине полагают, что предлагаемые изменения в числе прочего позволят повысить востребованность российских программ на рынке информационных технологий.