06.11.2019 | 17:47

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что сейчас подобные учреждения в субъектах не могут помогать пьяным россиянам, потому что «не могут отнести помощь к мерам социальной помощи и поддержки». На данный момент мероприятия по помощи таким гражданам не относятся к вопросам местного значения. Кроме того, не определена принадлежность таких учреждений к ведомствам.

В сентябре комиссия правительства по законопроектной деятельности с замечаниями одобрила проект федерального закона о создании вытрезвителей в регионах. В документе было сказано, что инициативу поддержали, но в законопроекте надо уточнить правовой статус спецучрежджений и правовые основания для направления и содержания в них нетрезвых людей, а также определить оказываемые там виды помощи. Также стоит прописать источники и порядок расходования средств.

Документ внесли в Госдуму в мае. В нем предлагалось создавать вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства, чтобы взимать плату с постояльцев. Медицинское вмешательство предложили производить без согласия пациентов.

Система вытрезвителей в России была ликвидирована в 2011 году в ходе реформы МВД, после чего заниматься нетрезвыми обязали больницы. В настоящее время в 20 субъектах страны действуют вытрезвители на базе медицинских, социальных и иных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом.