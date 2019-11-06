Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 ноя 2019|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  70.82  |  $  63.99

В стране и мире | Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей

06.11.2019|17:47
Печать

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что сейчас подобные учреждения в субъектах не могут помогать пьяным россиянам, потому что «не могут отнести помощь к мерам социальной помощи и поддержки». На данный момент мероприятия по помощи таким гражданам не относятся к вопросам местного значения. Кроме того, не определена принадлежность таких учреждений к ведомствам.

В сентябре комиссия правительства по законопроектной деятельности с замечаниями одобрила проект федерального закона о создании вытрезвителей в регионах. В документе было сказано, что инициативу поддержали, но в законопроекте надо уточнить правовой статус спецучрежджений и правовые основания для направления и содержания в них нетрезвых людей, а также определить оказываемые там виды помощи. Также стоит прописать источники и порядок расходования средств.

Документ внесли в Госдуму в мае. В нем предлагалось создавать вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства, чтобы взимать плату с постояльцев. Медицинское вмешательство предложили производить без согласия пациентов.

Система вытрезвителей в России была ликвидирована в 2011 году в ходе реформы МВД, после чего заниматься нетрезвыми обязали больницы. В настоящее время в 20 субъектах страны действуют вытрезвители на базе медицинских, социальных и иных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!