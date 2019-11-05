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В стране и мире | Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки

05.11.2019|10:51
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Россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась при странной походке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сибирское таможенное управление.

По словам сотрудницы таможенного поста, ее внимание привлекла неестественная походка туристки, а также нервное поведение женщины при проходе контроля в аэропорту. С помощью металлоискателя таможенникам удалось обнаружить слитки, привязанные к ступням россиянки скотчем. После этого девушка добровольно отдала восемь золотых слитков, общая стоимость которых составляет пять миллионов рублей.

Контрабандистка призналась, что пыталась вывезти слитки по просьбе жителя Китая за денежное вознаграждение. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов»), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что слитки были изготовлены кустарным способом, поскольку промышленные пробы и документы на их изготовление отсутствовали.

В январе тайваньские пограничники разоблачили контрабандистку, которая пыталась тайно провезти в страну 24 мыши-песчанки. 60-летнюю женщину остановили на пропускном пункте после возвращения из Китая. Внимание таможенников привлекла ее странная походка. При обыске выяснилось, что она скрывала под юбкой грызунов.

Источник — lenta.ru
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