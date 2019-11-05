Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 ноя 2019|10:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  70.81  |  $  63.63

В стране и мире | Россияне уплатили рекордно большой налог

05.11.2019|10:30
Печать

Во втором и третьем кварталах 2019 года доходы от повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов выросли на рекордные 25 и 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в министерстве финансов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

С учетом первого квартала 2019-го, когда НДС еще выплачивался по старой ставке 18 процентов, бюджет получит 507 миллиардов рублей. Эксперты не исключают, что к концу года эта цифра может вырасти еще почти на 40 миллиардов.

В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что с 2020 по 2022 год российский бюджет получит более двух триллионов рублей от повышения НДС.

В 2020 году дополнительные поступления составят 639 миллиардов рублей, в 2021-м — 686 миллиардов, в 2022-м — 737 миллиардов. Издание отмечает, что в 2020 году сборов от повышения НДС хватит для покрытия бюджетных расходов на ЖКХ и охрану окружающей среды, также сборы почти полностью обеспечат выплату пенсий военным и силовикам.

В 2018 году россияне потратили большую часть своих доходов на оплату обязательных платежей и кредитов. Платежи государству (налоги и сборы) и выплаты займов выросли на 12,2 процента. Рост налоговых платежей объясняется изменением ставки НДС.

Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процентов с 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость — это первый по собираемости налог в стране и основной источник доходов бюджета за исключением поступлений от торговли углеводородами. Дополнительные сборы от увеличения НДС пойдут на финансирование нацпроектов, на которые предполагается потратить восемь триллионов рублей в течение шести лет.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!