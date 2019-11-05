05.11.2019 | 10:30

Во втором и третьем кварталах 2019 года доходы от повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов выросли на рекордные 25 и 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в министерстве финансов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

С учетом первого квартала 2019-го, когда НДС еще выплачивался по старой ставке 18 процентов, бюджет получит 507 миллиардов рублей. Эксперты не исключают, что к концу года эта цифра может вырасти еще почти на 40 миллиардов.

В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что с 2020 по 2022 год российский бюджет получит более двух триллионов рублей от повышения НДС.

В 2020 году дополнительные поступления составят 639 миллиардов рублей, в 2021-м — 686 миллиардов, в 2022-м — 737 миллиардов. Издание отмечает, что в 2020 году сборов от повышения НДС хватит для покрытия бюджетных расходов на ЖКХ и охрану окружающей среды, также сборы почти полностью обеспечат выплату пенсий военным и силовикам.

В 2018 году россияне потратили большую часть своих доходов на оплату обязательных платежей и кредитов. Платежи государству (налоги и сборы) и выплаты займов выросли на 12,2 процента. Рост налоговых платежей объясняется изменением ставки НДС.

Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процентов с 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость — это первый по собираемости налог в стране и основной источник доходов бюджета за исключением поступлений от торговли углеводородами. Дополнительные сборы от увеличения НДС пойдут на финансирование нацпроектов, на которые предполагается потратить восемь триллионов рублей в течение шести лет.