05.11.2019 | 10:19

Закон о налоговом вычете с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги могут принять в России к лету 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.

Соответствующий закон уже внесли в правительство и планируют рассмотреть в ближайшее время, сообщило издание со ссылкой на источник в правительстве. Между тем сам Гутенев сообщил, что внесение документа в Госдуму может произойти в декабре 2019 года, а до конца года — состояться первое чтение.

Согласно документу, россияне смогут вернуть 13 процентов от своих расходов на спорт. Максимальная сумма для налогового вычета — 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

О том, что в России хотят ввести налоговый вычет на расходы на платные услуги по занятия спортом, стало известно еще в январе 2019 года. В мае президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести соответствующий законопроект на рассмотрение. Тогда в качестве срока исполнения поручения указывалось 2 декабря 2019 года.

По состоянию на начало 2019 в России можно получить налоговые вычеты на обучение, лечение и приобретение лекарств, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и добровольное пенсионное страхование.