05.11.2019 | 16:04

Ученицу школы № 183 в Новосибирске выгнали с чаепития за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Об этом сообщила «Комсомольская правда-Новосибирск».

Как рассказала мать ребенка Марина, ее дочь пришла на чаепитие без нее, так как сама она находилась в больнице. Член родительского комитета Евгения, собиравшая деньги, взяла ребенка за руку и заявила: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай». Девочка ушла в слезах. После этого классный руководитель вернул ее в класс, однако Евгения забрала у нее и стакан для сока, так как ее мать не сдает деньги и девочке «пить не из чего».

Издание отметило, что родительский комитет не предоставил документы о расходах под предлогом, что негде хранить деньги, а отказавшимся родителям якобы пообещали «неприятные последствия». Также сообщается, что девочке понадобилась помощь психолога. Ее мать обратилась в полицию.

Директор школы Наталья Пермякова рассказала изданию «Подъем», что учебное заведение проводит «педагогическое расследование». Педагог подчеркнула, что школа не собирает «ни копейки» на свои нужды, но есть родители, которые собирают деньги на развлекательные мероприятия и подарки детям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области родители третьеклассников местной школы потребовали отчислить ребенка из-за того, что его отца осудили за убийство первоклассницы. Проблемы якобы начались еще в первом классе после того, как мальчика не взяли в театр. В итоге женщина отказалась от классного руководства, а родители остальных детей объявили мальчику и его маме бойкот.