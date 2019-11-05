05.11.2019 | 13:21

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.

На кадрах видно, как мужчине открывают дверь в детский сад, он ходит там по коридору и совершенно свободно заходит в разные помещения. По версии следствия, обвиняемый вошел в спальню со спящими детьми, воспитательница попыталась преградить ему путь, но мужчина ее оттолкнул, подошел к одной из кроватей и нанес смертельное ножевое ранение шеи шестилетнему мальчику.

Вторая воспитательница побежала звать на помощь, няня группы привела охранника. В садик прибыли сотрудники Росгвардии и МВД и задержали предполагаемого убийцу ребенка.

Мужчина признал свою вину в преступлении. На допросе он раскаялся в содеянном и пояснил следователю, что накануне убийства употреблял спиртное. Ему назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Сообщалось, что обвиняемого зовут Денис Поздеев. Он не судим, ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Проживал один, молчалив, скрытен, ни с кем не общался. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Также предъявлено обвинение охраннику по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»). Он дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл дверь Поздееву, приняв его за родителя одного из детей.

Кроме того, расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада.

ЧП произошло 31 октября в Нарьян-Маре. Поздеев заявил, что убил ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, которое обещало ему «вечную и богатую жизнь».