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В стране и мире | Киселев объяснил протесты слишком большим количеством студентов-гуманитариев

05.11.2019|10:53
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Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных вузов. Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

«У нас система высшего образования — конвейер, создающий недовольных», — сказал Киселев. Он особенно отметил студентов-гуманитариев, на появление протестных настроений среди которых, по мнению ведущего, влияют два фактора: низкое качество образования и слишком большое количество обучающихся в гуманитарных вузах.

Киселев пояснил, что у выпускников появляются «сверхожидания и сверхамбиции», которые затем оборачиваются разочарованием, а также обидой и недовольством к стране. «Мол, ко мне несправедливы, а значит, и общество несправедливо, точнее власть», — заключил Киселев.

Ведущий пришел к выводу, что многим становится гораздо интереснее самоутверждаться за счет протеста. В доказательство своих слов он вспомнил о двух студентках МГУ Фаризе Дударовой и Марине Ким, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России». «Просто учиться не хочется, скучно», — высказался о ситуации Киселев, отметив, что у Ким и Дударовой есть долги по учебе.

В конце октября 2019 года стало известно о том, что руководство МГУ пригрозило студенткам отчислением. Замдекана по внеучебной деятельности Диана Платонова пообещала девушкам проблемы с пересдачей экзаменов, потому что «оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учебе».

Источник — lenta.ru
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Гость|05.11.2019 11:04|

оказывается умные студенты виноваты во всём смешно

Гость|05.11.2019 11:12|

вот оно чё оказывается

Гость|05.11.2019 11:14|

Прав, чертяка, как всегда! Даже и не возразишь.

Гость|05.11.2019 11:20|

На фото, ещё платок накинуть, копия баушка Дуся из параллельного дома, бывает же ...

Гость|05.11.2019 11:23|

Не из дома терпимости, не?

Гость|05.11.2019 11:24|

Выучили на свою голову. Ну, ничего, скоро подкинут новые ЕГЭ, пойдете в работяги, основная масса по лености и тупости не сдаст.

Гость|05.11.2019 11:34|

Ну да, социальный лифт не работает, кнопки сожгли ещё двадцать лет назад. Давай тогда ты Дмитрий на себе затаскивай студентиков на верхотуру, а!, ты как?

Гость|05.11.2019 11:43|

АХ ТЫ ПЕС ШЕЛУДИВЫЙ!!!

Гость|05.11.2019 11:47|

penzainform.ru писал(a):

по мнению ведущего, влияют два фактора: низкое качество образования и слишком большое количество обучающихся в гуманитарных вузах.
Будут повышать качество образования..

Гость|05.11.2019 11:53|

Нет, сократят количество вузов.

Гость|05.11.2019 11:57|

Киселев и ему подобные живут в другой реальности. Они лечатся в элитных клиниках, едят элитные натуральные продукты, и работают, отнюдь не за минималку, а за кругленькую сумму. А сытый голодного не разумеет.

Гость|05.11.2019 11:58|

Гость писал(a):

Киселев и ему подобные живут в другой реальности.
Тем более - ведь со стороны всегда виднее.

Гость|05.11.2019 11:59|

Мамки умиляются, что чадко тыкает в телефончик. Тыж мой умняшка, продавец техники растет.

Гость|05.11.2019 12:00|

А надо учиться и грызть, как выполз оттуда. Требования закручивают.

Гость|05.11.2019 12:08|

По мнению Киселева у нас в стране слишком много умных и думающих людей.И это проблема.

Имя: Гость
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