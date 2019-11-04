04.11.2019 | 10:58

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших на танкере «Залив Америка» моряков по одному миллиону рублей до 10 ноября. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, «Наяда» возьмет на себя все расходы по организации погребения погибших. «В компании объявлен траур, весь коллектив глубоко скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким погибших моряков», — говорится в сообщении.

Также родственники погибших получат выплаты от страховой компании после завершения расследования. Уточняется, что жизни членов экипажа застрахованы на 300 тысяч рублей.

2 ноября в порту Находки на танкере произошел взрыв. На борту судна находились 12 человек, двое погибли, один считается пропавшим без вести. В районе ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Причина случившегося пока неизвестна. По одной из версий, на судне произошел хлопок газа. Эксперты отметили, что часто к подобным авариям приводит неисправность системы освещения на судне.