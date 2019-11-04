04.11.2019 | 16:33

Житель Оренбурга Виталий С. объяснил размер требований в иске о компенсации причиненного морального ущерба к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и компании Mail.Ru Group. Суммой в 100 триллионов рублей он хотел привлечь внимание к несправедливой, по его мнению, блокировке его страницы в социальной сети «Одноклассники», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Виталий публиковал на своей странице сведения об установщике пластиковых окон. По его словам, это была борьба с «мошенником, который обманул весь район». «Все люди на него подают в суд. Его принуждают по решению суда качественно выполнить работу. А у него коррупционные связи как раз с приставами», — утверждает истец.

В связи с этим, рассказал мужчина, сначала его страницу пытались заблокировать тайно, а до того судебный пристав-исполнитель и ее начальник напали на него. Порвали куртку и другую одежду, но не были привлечены к уголовной ответственности. В итоге доступ в «Одноклассники» для оренбуржца закрыли из-за распространения неподтвержденных обвинений.

Сумму требований Виталий назвал символической и демонстративной. Возмутила его, помимо самой блокировки, информация в судебных материалах, что страницу блокировали на сутки, хотя в действительности все продолжалось два месяца.

Первомайский районный суд Оренбургской области еще в прошлом месяце отклонил требование в полном объеме. Решение суда не обжаловано. Иск стал абсолютным рекордом в российской судебной практике. Его размер, к примеру, в пять раз превышает федеральный бюджет на текущий год.