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В стране и мире | Медведев сравнил цены на интернет в России и США

04.11.2019|14:38
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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, по сравнению с Японией в России безлимитный доступ к Сети обходится в девять раз дешевле, а по сравнению с США — в 14 раз. Политик добавил, что жителям Южной Кореи за безлимитный трафик приходится платить в 17 раз больше.

Кроме того, российский премьер отметил, что по количеству пользователей смартфонов Россия входит в мировой топ-5. Медведев назвал создание технологий, работающих на благо людей и повышающих уровень их жизни, главной целью страны. «В России очень сильные школы математики, физики, информационных технологий. За российских специалистов бьются такие IT-гиганты как Google, Apple, Huawei. Конечно, это тоже дает определенные результаты», — сказал политик.

В октябре президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что через пять лет доступ к интернету будет у 92-95 процентов россиян. Сейчас проникновение интернета в России находится на уровне 75-78 процентов, заявил он.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.11.2019 14:46|

Уних нефти и газа нет который народу принадлежит. И пенсии у них не 150$ в месяц. И Белозерцева у них нет. Много чего нет у них. Зато США в Пензе вовсю размножается.

Гость|04.11.2019 14:55|

а пускай он зарплаты сравнит и уровень жизни

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