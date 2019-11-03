03.11.2019 | 14:06

В Минздраве Кировской области рассказали о состоянии шестилетнего ребенка, дважды за день попавшего в серьезное ДТП, пишет «Вятка областная» в воскресенье, 3 ноября.

«Это мальчик шести лет. Состояние удовлетворительное, он находится в обычной палате», — заявили журналистам в региональном Минздраве.

Обе аварии произошли в субботу, 2 ноября. Легковая машина Nissan, в которой мальчика везли по трассе «Вятка», столкнулась с «КамАЗом» в Мурашинском районе области в 9 часов утра.

Двое взрослых людей, находившихся в машине вместе с ребенком, от полученных травм скончались на месте. Выжившего в ДТП мальчика повезли в больницу. По дороге в машину скорой помощи, в которой находился пострадавший, врезалась не пропустившая ее на перекрестке легковушка.

Удар был такой силы, что скорая перевернулась. Как пишет Newsler.ru, ребенок получил только несколько ушибов.

Ранее сообщалось, что в этих двух авариях пострадала девочка, а погибшие в первом ДТП взрослые — ее родители.

В январе на Урале две бригады врачей скорой помощи пострадали в ДТП на месте другой аварии, где они оказывали помощь пострадавшим.