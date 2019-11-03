03.11.2019 | 13:35

Лучшие в России условия для приобретения жилья в кредит сложились на Урале, где соотношение среднего заработка и ежемесячных платежей по ипотеке оптимально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

При составлении рейтинга локаций с доступной ипотекой учитывались данные Росстата о средних зарплатах и стоимости жилой недвижимости в конкретных субъектах страны, а также информация банков о количестве, сроках погашения и платежах по кредитам в разных регионах. Аналитики выяснили, что в Уральском федеральном округе ежемесячный платеж по ипотеке в среднем «съедает» 42 процента зарплаты.

На втором месте по доступности ипотеки оказался Центральный федеральный округ, на третьем — Сибирь. В Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60 процентов зарплаты.

«Внутри регионов есть свои лидеры по доступности и недоступности жилья с точки зрения цены и дохода, — приводит агентство выдержку из исследования. — Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара — заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России». Тяжелее всего выплачивать кредиты жителям Химок, Сочи и Калининграда.

Ранее сообщалось, что осенью 2019-го на российском рынке жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок. По итогам сентября средневзвешенная ставка по ипотеке в стране составила 9,68 процента, фактически вернувшись на уровень начала года. В августе этот показатель был равен 9,91 процента.