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В стране и мире | Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

03.11.2019|16:20
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» — заявила фигуристка.

По словам Навки, ее супруг живет в гармонии и в ладу с собой. «У него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — сказала она.

Спортсменка добавила, что Песков «замечательно» катается на коньках, играет в хоккей «и вообще очень спортивный человек». «Однако, как говорят его друзья, после того как мы стали вместе, он занимается спортом гораздо чаще», — добавила Навка.

Песков и Навка поженились в 2015 году.

В 2006 году Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.11.2019 16:40|

Мавка/Навка-персонаж мифологии, злой дух, русалка, образовано от общеславянского «навь», означавшего «смерть», «мёртвое тело».

Гость|03.11.2019 17:07|

А в чем новость? В Раше все крупные чиновники получают гораздо меньше своих жен...

Гость|03.11.2019 17:11|

Патриоты ебучие с двойным гражданством

Гость|03.11.2019 17:20|

Ужель, та самая Татьяна ...

Гость|03.11.2019 17:23|

- ...а справа вы видите достопримечательность Лондона, самые большие часы в мире - Биг Бен. По легенде, Лондону их подарила Татьяна Навка.

Гость|03.11.2019 17:36|

Гость писал(a):

Ужель, та самая Татьяна ...
Та самая которая подарила швейцарские часы с черепом.Навка и есть Навка,одним словом нечисть.))))))))))

Гость|03.11.2019 17:38|

Дима, не оправдывайся, я больше приношу к семейному очагу, давай устройся дворником что ли ещё, снег покидаешь у парадного, сам знаешь у какого входа, и по деньгам догонишь, может быть.

Имя: Гость
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