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В стране и мире | Юные футболисты массово отравились на турнире в российском городе

02.11.2019|11:15
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Участники футбольного турнира в Казани массово отравились. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК Татарстана.

Отмечается, что 16 детей в возрасте от семи до 10 лет пожаловались на рвоту и боли в животе. В больницу было доставлено шесть пострадавших, трое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На данный момент их состояние удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

По информации ГТРК «Татарстан», дети почувствовали себя нехорошо после того, как поели в ресторане отеля «Кристалл». Они приехали на футбольный турнир из Москвы, Петербурга и Барнаула.

Источник — lenta.ru
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