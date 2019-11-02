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В стране и мире | Воры обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной

02.11.2019|14:28
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В Новой Москве обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает Пятый канал.

Злоумышленники вынесли из квартиры артистки сумму в 140 тысяч рублей наличными, ювелирные украшения, а также два изумруда в восемь карат каждый. В настоящий момент на месте преступления, в ЖК «Изумруд», работают правоохранители.

Шаврина рассказала, что во время ограбления находилась на гастролях в Могилеве, где участвовала в открытии музыкального фестиваля «Золотой шлягер». По ее словам, по возвращении она застала свою квартиру в состоянии жуткого беспорядка. Одно из окон при этом было открыто, что позволило Шавриной предположить, что воры пробрались к ней именно через окно.

Народная артистка России Екатерина Шаврина известна исполнением таких песен, как «Белая черемуха», «К нам приехал», «Горькая рябина», «Тополя», «Гляжу в озера синие». Она является единственной советской певицей, дважды сольно выступавшей в зале заседаний ООН. В 2014 году певица стала участницей ДТП, в результате которого погиб человек.

Ранее в сентябре был задержан мужчина, обокравший Евгения Миронова и Федора Бондарчука. Ранее судимый злоумышленник вынес мобильные телефоны из гримерок артистов.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.11.2019 14:55|

Ничего страшного, ещё напоёт.

Гость|02.11.2019 14:56|

воруют в России это как дышат.

может кто забыл как петя первый к картофелю своих холопов приучал.

на полях ставил охрану , но ей было велено не замечать когда холопы воруют .

так в России и заменили пердячую брюкву на картофель.

Михал Евграфыч Салтыков-Щедрин : Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят что сейчас происходит на России,я отвечу ПЬЮТ и Воруют...

Дмитрий Н. Мотовилов|02.11.2019 15:09|

Гость писал(a):

воруют в России это как дышат.

может кто забыл как петя первый к картофелю своих холопов приучал.

на полях ставил охрану , но ей было велено не замечать когда холопы воруют .

так в России и заменили пердячую брюкву на картофель.

Брехня. Ты спутал с Парижем.

Гость|02.11.2019 15:13|

Гость писал(a):

воруют в России это как дышат.
к сожалению. Стыдоба! а ведь есть страны, где оставь сумку на улице - не возьмут. Вот люди!

Гость|02.11.2019 15:20|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
воруют в России это как дышат.

может кто забыл как петя первый к картофелю своих холопов приучал.

на полях ставил охрану , но ей было велено не замечать когда холопы воруют .

так в России и заменили пердячую брюкву на картофель.

Брехня. Ты спутал с Парижем.
Дмитрий, для этого черта это не имеет значение. Ему главное высрать любую, даже фейковую, гадость в адрес России. Вот такое он говно.

Гость|02.11.2019 15:24|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
воруют в России это как дышат.
к сожалению. Стыдоба! а ведь есть страны, где оставь сумку на улице - не возьмут. Вот люди!
А есть страны, где люстрируют и в бак с мусором с визгом и притопом засовывают. С недавних пор. Сумку, естественно, унесут с собой.

Гость|02.11.2019 15:41|

Гость писал(a):

есть страны, где люстрируют и в бак с мусором с визгом и притопом засовывают.
Так поделом тем чиновникам, которые мусорного бака достойны. Не надо было воровать.

Имя: Гость
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