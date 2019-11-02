02.11.2019 | 14:28

В Новой Москве обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает Пятый канал.

Злоумышленники вынесли из квартиры артистки сумму в 140 тысяч рублей наличными, ювелирные украшения, а также два изумруда в восемь карат каждый. В настоящий момент на месте преступления, в ЖК «Изумруд», работают правоохранители.

Шаврина рассказала, что во время ограбления находилась на гастролях в Могилеве, где участвовала в открытии музыкального фестиваля «Золотой шлягер». По ее словам, по возвращении она застала свою квартиру в состоянии жуткого беспорядка. Одно из окон при этом было открыто, что позволило Шавриной предположить, что воры пробрались к ней именно через окно.

Народная артистка России Екатерина Шаврина известна исполнением таких песен, как «Белая черемуха», «К нам приехал», «Горькая рябина», «Тополя», «Гляжу в озера синие». Она является единственной советской певицей, дважды сольно выступавшей в зале заседаний ООН. В 2014 году певица стала участницей ДТП, в результате которого погиб человек.

Ранее в сентябре был задержан мужчина, обокравший Евгения Миронова и Федора Бондарчука. Ранее судимый злоумышленник вынес мобильные телефоны из гримерок артистов.