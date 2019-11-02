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В стране и мире | Российские водители назвали самые раздражающие дорожные ситуации

02.11.2019|09:15
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Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает во время вождения автомобиля. Результаты проведенного онлайн-сервисом по обслуживанию автомобилей Uremont опроса приводит РИА Новости.

Оказалось, больше всего водителям в России не нравится бездумная парковка, этот вариант выбрали 33,6 процента опрошенных. На втором месте — несоблюдение рядности, 21,8 процента согласились с этой частой проблемой на дорогах. Затем идет «игра в шашки», она не нравится 15,6 процентам.

Сообщается, что 10,6 процента опрошенных не любят водителей, которые сигналят просто так. Такое же количество респондентов высказались против автомобилистов, не уступающих дорогу скорой. А 2,7 процентам не нравится слушать громкую музыку других водителей.

Основатель Uremont Артур Терисаян сказал, что россиянам не нравятся опасные вещи на дорогах, и назвал это хорошим трендом. Он уверен, что ситуация на дорогах будет становиться лучше, ведь автомобилисты начинают осознанно подходить к вождению.

В опросе приняли участие более пяти тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, которые водят личные автомобили.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.11.2019 09:23|

В целом верно. Тупая парковка и езда по разделительной полосе реально раздражают.

Имя: Гость
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