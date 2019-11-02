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В стране и мире | Поиски моряка с танкера в Находке остановят на ночь

02.11.2019|13:44
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Операция по поиску пропавшего у берегов Находки члена экипажа танкера «Залив Америка» будет приостановлена на ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Отмечается, что до утра по местному времени проходящим мимо судам будет даваться оповещение, однако активные поисково-спасательные операции вестись не будут.

О взрыве на танкере «Залив Америка» стало известно утром 2 ноября, когда соответствующий сигнал поступил в координационный центр во Владивостоке. По предварительной версии, на судне произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате происшествия погибли три члена экипажа танкера, еще один считается пропавшим без вести. По словам экспертов, обычно причиной подобных аварий становится неисправность освещения на судне.

Источник — lenta.ru
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