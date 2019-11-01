01.11.2019 | 15:10

В России планируют начать штрафовать автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения (ПДД) на машинах с иностранными номерами. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает РИА Новости.

«Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить коллеги наши [иностранные], и российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами», — сказал он.

Акимов подчеркнул, что вопрос запуска системы штрафования машин с иностранными номерами требует вмешательства федеральных служб. Так, для эффективной работы системы нужно переместить базы данных таможенных и пограничных органов в федеральную информационную систему Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа. Эти правила прописаны в новой версии закона «О безопасности дорожного движения», нормативы времени работы и отдыха будут указаны в ПДД.