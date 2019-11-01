01.11.2019 | 16:41

В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что пожар произошел в одной из квартир восьмиэтажного дома по адресу улица Большая Сухаревская улица, 16/18, строение 2. При тушении пожара спасли пять человек.

Ранее на востоке Москвы на территории Измайловского кремля произошел пожар в хостеле, пострадали семь человек. В качестве одной из возможных причин следователи называют неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем.