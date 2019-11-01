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В стране и мире | Россиян захотели наказывать за репосты песен про наркотики

01.11.2019|09:13
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Первый замруководителя фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов рассказал об инициированном им проекте закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «Газета.ру».

По его словам, в случае принятия предложенных поправок в законодательство к ответственности могут быть привлечены пользователи сети, которые, например, сделали репост музыкальной композиции, представляющей запрещенные вещества в нейтральном или позитивном свете.

Также документ будет распространяться и на авторов данных аудиозаписей. «Они же понимают, о чем поют и что делают. Значит, будут попадать», — добавил собеседник издания и отметил, что законопроект может коснуться в том числе произведений кинематографа, в которых демонстрируются наркотики.

На вопрос журналистов о применении проекта закона относительно, к примеру, рассказа Михаила Булгакова «Морфий», Емельянов ответил: «Не знаю. Я читал Булгакова, знаю его судьбу. Особого позитива в отношении наркотиков там нет».

Ранее, 30 октября, сообщалось, что комитет Госдумы вернет авторам на доработку проект закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети, так как документ был внесен с нарушениями. Глава комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников добавил, что нельзя вносить одним документом поправки в УК и КоАП. Парламентарий счел действия коллег по Госдуме пиар-ходом.

Депутаты фракции «Справедливой России» предложили за подобные правонарушения, совершенные в интернете, сажать на срок до семи лет. Руководитель фракции Сергей Миронов отметил необходимость противостоять мнению, что употребление так называемых легких наркотических веществ не влечет серьезных последствий. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции относительно данной инициативы.

Источник — lenta.ru
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