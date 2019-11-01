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В стране и мире | Раскрыты подробности перестрелки бывшего мэра российского города с бандитами

01.11.2019|10:47
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В доме бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева найдены десятки гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Об этом порталу VSE42.Ru рассказал источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, после перестрелки преступники скрылись на пяти автомобилях. В розыск будут объявлены минимум пять человек, в районе объявлен план «Перехват».

В свою очередь, в следственном управлении СК по Кузбассу рассказали агентству «Интерфакс», что накануне вечером супруга Лаврентьева заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке вблизи дома. Сергей Лаврентьев взял ружье и вышел во двор, после чего его жена услышала выстрелы. Она вышла во двор и нашла тела неизвестного мужчины и своего мужа. В качестве основной версии рассматривается разбойное нападение. Убитый приехал из соседнего города.

РИА Новости, в свою очередь, опровергает сообщение о десятках гильз. В СК рассказали агентству, что жена Лаврентьева «слышала два выстрела», а с места преступления скрылся один человек.

Инцидент произошел в поселке Верх-Чумыш, пригороде Киселевска, 1 ноября. Сообщалось, что бывший градоначальник, руководивший Киселевском 16 лет, дал отпор бандитам, но сам получил смертельное ранение. Лаврентьев оставил пост мэра по собственному желанию в ноябре 2018 года, через три месяца после очередного вступления в должность.

Источник — lenta.ru
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