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В стране и мире | Правила дорожного движения захотели подстроить под роликовые коньки

01.11.2019|13:23
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Министерство транспорта России подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым в документе появляется термин «Средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Ведомство предложило отнести к СИМ транспортные средства, использующие для передвижения электродвигатель или мускульную энергию человека — скейтборды, роликовые коньки, электросамокаты, гироскутеры и другие подобные устройства. Отмечается, что они способны развивать скорость до 80 километров в час, представляя собой опасность как для управляющего ими, так и для окружающих.

Исключения сделаны только для велосипедов и инвалидных колясок.

В Минтрансе предлагают разделить управляющих СИМ по возрастам. В случае утверждения поправок, дети до 14 лет смогут ездить по велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам со стороны водителя, а более взрослым разрешат выезжать на правый край проезжей части нескоростных дорог.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил предложение об изменении ПДД из-за новых видов транспорта главе Минтранса Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. В документе он указал, что в последнее время горожане и сотрудники некоторых компаний начали передвигаться на электробайках, моноколесах, гироскутерах и сегвеях, однако передвижение на этих СИМ до сих пор никак не регулируется, а в случае ДТП виноватым становится водитель автомобиля.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.11.2019 13:59|

Давно пора порядок навести. Дебилы же носятся на этих электрических гаджетах по тротуарам, пешеходов давят.

Имя: Гость
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