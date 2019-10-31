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В стране и мире | Убийца ребенка из российского детского сада следил за его воспитанниками

31.10.2019|16:25
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Убивший шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду в Нарьян-Маре 36-летний мужчина объяснил преступление галлюцинациями. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Во время допроса задержанный заявил, что зашел в детсад «Сказка» случайно. У него были галлюцинации и он принял ребенка за чудовище и убил.

В доме убийцы следователи нашли листки с информацией о детском саде, а также составом воспитательных групп и распорядком дня.

Ранее сообщалось, что охрана пропустила мужчину в детский сад, приняв его за одного из родителей воспитанников. Следователи установили, что убийца был в состоянии опьянения.

Источник — lenta.ru
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