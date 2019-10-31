31.10.2019 | 10:53

Уход за ребенком должен засчитываться безработным россиянкам в трудовой стаж. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

Омбудсмен считает, что такое правило должно распространяться на всех матерей, которые сидят дома с детьми. Не важно, есть у этих женщин работа или нет. По ее словам, это будет совершенно справедливым. «Даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — сказала Москалькова.

Она отметила, что на существующую сейчас «несправедливость» обратили внимание «многие прогрессивные граждане нашей России», а инициативу поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл.

Ранее в министерстве труда и соцразвития посчитали справедливым и обоснованным увеличить период ухода за ребенком с полутора до трех лет и включать этот период в страховой стаж при назначении пенсии.

В сентябре стало известно, что россиянки дольше всех женщин в мире могут находиться в декрете.