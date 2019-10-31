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В стране и мире | Россиянам не разрешили работать четыре дня в неделю

31.10.2019|14:39
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Ни одно российское предприятие не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы сотрудникам. Об этом на чемпионате сквозных рабочих профессий в Екатеринбурге рассказал замглавы Минэкономразвития Петр Засельский, сообщает ТАСС.

Он предположил, что инициатива могла бы заинтересовать только творческих работников, а идею предложили участникам нацпроекта по повышению производительности труда, где в основном представлены промышленные предприятия.

Месяц назад Засельский уже говорил, что предприятия не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю, а заставлять их министерство не собирается.

Ранее, в середине сентября, Засельский не исключал, что компании из нацпроекта заинтересуются сокращенной рабочей неделей. По его словам, Минтруд собирался обсудить возможность внедрения такой практики в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

С инициативой рассмотреть вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале лета выступил глава правительства России Дмитрий Медведев. Он указывал, что дополнительный выходной повысит эффективность труда сотрудников.

Источник — lenta.ru
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