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В стране и мире | Российских чиновников оставят без денег на новый iPhone

31.10.2019|16:37
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Министерство финансов России предложило ограничить сверху стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые покупаются для чиновников на бюджетные деньги для рабочих целей. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Самую дорогую технику можно будет покупать руководителям центрального аппарата федеральных госорганов. Но и в этом случае смартфон должен быть не дороже 15 тысяч рублей, планшет — 60 тысяч рублей, а ноутбук — 100 тысяч рублей. На связь им разрешат потратить не более четырех тысяч рублей в месяц.

Это не позволит закупать топовые модели устройств ведущих производителей. Например, под такое требование попадают лишь несколько младших моделей ноутбуков от Apple и не попадает ни один iPhone.

Советникам или помощникам глав центрального аппарата, а также руководителям территориального органа стоимость телефонов предлагают ограничить суммой в 10 тысяч рублей (связь — две тысячи рублей в месяц), планшетов — 50 тысяч рублей, а ноутбуков — 80 тысяч рублей. Для остального руководства территориального органа ограничения составляют 7, 40 и 60 тысяч рублей соответственно.

Менять смартфоны можно будет не чаще, чем раз в пять лет, а планшеты и ноутбуки — раз в три года.

Как сказано в пояснительной записке, сейчас федеральные госорганы свободны в определении стоимости закупки телефонов, планшетов и смартфонов, что приводит к условиям для «приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами». Такие гаджеты, полагают в Минфине, являются излишними в рамках исполнения должностных обязанностей.

Ранее Минтруд предложил частным российским компаниям ограничить стоимость подарков, которые могут получать сотрудники. Сейчас такие ограничения действуют для чиновников — они не могут принимать подарки стоимостью более трех тысяч рублей.

Источник — lenta.ru
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