31.10.2019 | 16:28

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного проблемам первичного звена здравоохранения, осудил попытки сэкономить деньги на зарплатах медперсонала. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 31 октября.

Глава государства привел в пример низкие зарплаты санитарок, которых иной раз переводят на ставки уборщиц.

«Нужно наконец разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на докторах и представителях среднего медицинского персонала лежит огромная ответственность за здоровье «всего нашего народа».

Ранее в четверг российский лидер назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение». Он поручил выработать правила, способы и объемы расходования средств, «чтобы люди почувствовали качество услуг».