Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|16:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.69  |  $  65.00

В стране и мире | Путин вступился за российских санитарок

31.10.2019|16:28
Печать

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного проблемам первичного звена здравоохранения, осудил попытки сэкономить деньги на зарплатах медперсонала. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 31 октября.

Глава государства привел в пример низкие зарплаты санитарок, которых иной раз переводят на ставки уборщиц.

«Нужно наконец разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на докторах и представителях среднего медицинского персонала лежит огромная ответственность за здоровье «всего нашего народа».

Ранее в четверг российский лидер назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение». Он поручил выработать правила, способы и объемы расходования средств, «чтобы люди почувствовали качество услуг».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 