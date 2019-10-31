Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|15:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.69  |  $  65.00

В стране и мире | Двухлетний россиянин защитил мать от домашнего тирана и попал в больницу

31.10.2019|14:33
Печать

В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу после того, как заступился за мать, которую избивал ее гражданский муж. Об этом сообщает издание Baza.

По словам Юлии Титовой, матери ребенка, побои от своего сожителя Игоря Смолина она терпит регулярно. Так, например, 16 сентября мужчина пришел домой пьяный и напал на нее, но за женщину заступился двухлетний сын — он укусил агрессора за ногу, в результате чего был отброшен в сторону и сильно ударился головой об пол.

О том, откуда у ребенка синяки, мать рассказала врачам в больнице. По информации издания, в отношении Смолина возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

7 июля в Троицке Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет, два месяца назад она подала на развод после попытки мужа ее задушить. У Садыковой осталось трое детей.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 