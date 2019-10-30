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В стране и мире | В России придумали способ вернуть беглых олигархов на родину

30.10.2019|10:00
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Генпрокуратура предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые позволят покинувшим Россию фигурантам «экономических дел» вернуться в страну в обмен на участие в следствии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову.

Ведомство предлагает гарантировать бизнесменам на время следствия более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, если они согласятся дать показания.

Заместитель генпрокурора отмечает, что действующие нормы не накладывают на предпринимателей никакой ответственности за неявку в следственные органы, поэтому они уезжают из страны, что не позволяет выносить решения в их пользу. По словам Гриня, многие сбежавшие бизнесмены не были бы арестованы в России за вменяемые им преступления, если бы не скрылись.

Гринь добавил, что семь участников «лондонского списка» уже не находятся в розыске, заочный арест в отношении них отменен. Восемь бизнесменов вернулись в Россию и участвуют в следственных действиях, они находятся на свободе. Еще десять получили разъяснения о возможности беспрепятственной явки к следователю.

В декабре 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что собирается добиваться возвращения в Россию некоторых бизнесменов, покинувших страну из-за уголовного преследования. Многие из них сейчас живут в Великобритании, из-за чего инициатива получила неофициальное название «лондонский список».

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2019 10:29|

Поржал

Гость|30.10.2019 10:59|

Щазз, прибежали. Дураков нашли. Вон, уже очередь из олигархов стоит.

Гость|30.10.2019 10:59|

Мегаворов прощают. А зря.

Гость|30.10.2019 11:04|

Прокурорские, на работу Петросяна взяли?

Гость|30.10.2019 11:05|

Ха-ха. Вот один попробовал. Так его декларацию органы забрали для суда над ним. Образец для подражания?

Гость|30.10.2019 11:16|

Просто поделись наворованным с прокуроскими и воруй в раше дальше))

Гость|30.10.2019 11:23|

Гость писал(a):

Прокурорские, на работу Петросяна взяли?
Зеленского. Он же не лох.

Имя: Гость
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