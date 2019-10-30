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В стране и мире | Умерла признанная самым старым человеком планеты 123-летняя россиянка

30.10.2019|14:38
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Жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, признанная самым пожилым человеком в мире, скончалась в 123 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Красноярского района Нургали Байтемирова.

«Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок», — подчеркнул Байтемиров.

14 марта 2016 года женщина отметила юбилей — ей исполнилось 120 лет. Это достижение долгожительницы занесено в Книгу рекордов России. Ее признали самым пожилым человеком планеты.

Бисембеева жила в поселке Исламгазы в семье младшего сына. У нее трое сыновей, 10 внуков, 24 правнука и два праправнука. Первый муж Бисембеевой погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, их общий ребенок умер в младенчестве. Женщина вышла замуж повторно и родила еще троих детей в возрасте 53, 54 и 57 лет.

Сейчас, согласно Книге рекордов Гиннесса, старейшей из жителей планеты официально считается 116-летняя японка Канэ Танака. Она родилась 2 января 1903 года, эта дата подтверждена многочисленными свидетельствами.

Официальный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Однако ряд исследователей подвергает ее возраст сомнению.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2019 14:55|

penzainform.ru писал(a):

ей исполнилось 120 лет. Это достижение долгожительницы занесено в Книгу рекордов России.
Почетная грамота от Путина была?

Гость|30.10.2019 14:58|

Гость писал(a):

Почетная грамота от Путина была?
Ты глупый что-ли? Всё было, есессно.

Гость|30.10.2019 15:11|

Гость писал(a):

Всё было, есессно.
А грамота от Путина, была до занесения Танзили Насихановны в Книгу рекордов России, или после?

Имя: Гость
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