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В стране и мире | Россиянин ранил полицейского кошкой

30.10.2019|12:03
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Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении жителя Москвы, избившего сотрудника полиции кошкой. Об этом в среду, 30 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

В начале октября 2019 года соседи вызвали полицию в дом на Медынской улице из-за того, что на лестничной площадке шумел пьяный Геннадий Щербаков, не реагируя на замечания.

Прибывший по вызову полицейский попытался убедить Щербакова пойти домой спать, но тот схватил лежавшую рядом с ним кошку и, встряхнув ее, ткнул в лицо сотруднику полиции.

Кошка вцепилась в него когтями и сильно поцарапала. Щербаков был задержан и провел ночь в камере. На допросах он утверждал, что кошка сама прыгнула на полицейского.

Ранее сообщалось, что пьяный человек напал на сотрудника полиции в столичном метро и нанес ему несколько ударов ножом. Преступника удалось задержать.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2019 12:24|

надо медведя бросать

Гость|30.10.2019 12:36|

Кошкам, как вещь док в сейфе сидит. Главное, чтобы не убежала до суда.

Имя: Гость
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