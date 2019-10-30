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В стране и мире | Поводом для бойни в Забайкалье назвали попытку заставить солдата мыть полы

30.10.2019|11:57
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Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в забайкальском поселке Горный, пытались заставить мыть полы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что незадолго до случившегося между солдатами произошел конфликт. «Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому», — заявил собеседник агентства. Также, по его словам, Шамсутдинов первым застрелил командира роты.

Ранее 29 октября сообщалось, что комиссия Минобороны, которая расследует дело о расстреле в воинской части, пришла к выводу, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, находившимся в составе караула. Также сообщалось, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над солдатом не подтвердилась.

25 октября Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. Сразу после происшествия в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. Позже в сети был опубликован официальный отчет о произошедшем, согласно которому причиной нападения Шамсутдинова на сослуживцев могла стать дедовщина.

Сразу после происшествия Шамсутдинова арестовали. Солдат заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2019 12:20|

penzainform.ru писал(a):

Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.
С какого? Посадить пожизненно. Белоручка какая нашлась. ПОСАДИТЬ!!! Где подписать петицию за пожизненный срок?

Гость|30.10.2019 12:27|

Гость писал(a):

Белоручка какая нашлась.
Сначала искорени "дедовщину" (неуставные отношения) , потом вякай. И пока офицеры стараются её поддерживать ( а не служить и соблюдать честь), бардак так и останется.

Гость|30.10.2019 12:32|

Гость писал(a):

"дедовщину"
Это не оправдание и не повод восемь человек на тот свет отправлять. Сам то служил? Знаешь что такое дедовщина или только по рассказам судишь? Сам бы хотел поменяться местами с одни из убитых?

Гость|30.10.2019 12:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Белоручка какая нашлась.
Сначала искорени "дедовщину" (неуставные отношения) , потом вякай. И пока офицеры стараются её поддерживать ( а не служить и соблюдать честь), бардак так и останется.
я в еще при СССР служил так скажу тебе дело это неблагодарное, так что вот такой звереныш если завелся, о итог был ожидаем.

Гость|30.10.2019 12:39|

Чо за отрицалово, не на зоне! Наряды все тащат. Очко наверно мыть не хотел более правдоподобно.

Гость|30.10.2019 12:43|

Согласен.

Гость|30.10.2019 12:52|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.
С какого? Посадить пожизненно. Белоручка какая нашлась. ПОСАДИТЬ!!! Где подписать петицию за пожизненный срок?
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