Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|17:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.47  |  $  64.30

В стране и мире | Отсутствие медицинского оборудования в больнице стоило россиянке жизни

30.10.2019|16:55
Печать

В Марксовской районной больнице умерла пациентка, так как клиника не имела необходимого медицинского оборудования. Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Свободные новости. FreeNews-Volga» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

Проверка надзорного ведомства показала, что хирургическое отделение не было оснащено системой палатной сигнализации, разводкой медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума. В операционной, в частности, не было дефибрилляторов, а отделение реанимации с палатами интенсивной терапии не было оборудовано электрокардиостимуляторами.

В надзорном ведомстве отметили, что по этой причине учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности. Главный врач регулярно отправлял запросы в региональное министерство здравоохранения с просьбой решить проблему.

По результатам проверки министру здравоохранения области было внесено представление, но чиновники не приняли мер, посчитав, что больница достаточно оснащена.

В ситуацию вмешались областные власти, после чего были заключены госконтракты на поставку в медучреждение оборудования на сумму 2,1 миллиона рублей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 17:25|

Да не может быть. У нас лучшая медицина в мире, а уж после оптимизации и самая высокотехнологичная. Я регулярно смотрю 1 канал, НТВ и канал «Россия» и все знаю точно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 