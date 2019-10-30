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В стране и мире | Благотворительность в России признали угрозой доходам государства

30.10.2019|15:38
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Министерство финансов России выступило против введения ряда налоговых льгот для благотворителей, которые позволили бы развивать эту сферу, но приведут к расходам. Такой вывод следует из новой версии концепции развития благотворительности до 2025 года, разработанной Минэкономразвития, пишут «Известия».

Ведомство отказалось снижать налог на прибыль для социально ориентированных НКО и не разрешило гражданам перечислять часть своего НДФЛ на благотворительность.

Также в концепции больше нет положений, отменяющих налог на прибыль для грантов на обучение специалистов в области благотворительности. Заплатить придется за профинансированные филантропами поездки граждан к месту проведения различных мероприятий.

Директор Института стратегического анализа Grand Thornton Игорь Николаев предположил, что Минфин в первую очередь заботят выпадающие доходы. Но уровень развития благотворительности в России сегодня такой, отметил он, что бюджету ничего не грозило бы, даже если принять концепцию в изначальной редакции.

В документе остались такие инструменты, как упрощение регулярных пожертвований через банковские счета, развитие практики передачи наследства на благотворительность. Также отменяется налог на прибыль для средств фондов, которые размещены в депозитах, предусматривается страхование вкладов и оплата кредитов за счет пожертвований.

Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что разногласия между ведомствами сняты, и вскоре концепцию подпишут в нынешней редакции. Эксперты отмечают, что документ может облегчить работу самым крупным благотворительным организациям, но никак не скажется на небольших движениях.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать налоги на прибыль и НДС с товаров, у которых истекает срок годности, если торговые сети передали их на благотворительность.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2019 16:12|

эх идиоты

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