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В стране и мире | Российским дачникам снизили налоги

29.10.2019|13:27
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В России вступили в силу новые положения Налогового кодекса. Теперь взносы дачников, которые не являются членами садоводческих и огороднических товариществ, но ведут на их землях индивидуальное хозяйство, не будут облагаться налогом на прибыль. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Налоговики отказались от терминов «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», «ведение дачного хозяйства». Понятия некоммерческих кооперативов и партнерств также упразднили, вместо этого в законе осталось всего два вида объединений дачников: садоводческое и огородническое товарищества.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

В октябре 2019 года вступили в силу поправки и в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие взыскание долгов с дачников. Раньше садоводческим товариществам, чтобы вернуть деньги, необходимо было подать иск, однако теперь вопрос решается в мировом суде, где выдается соответствующий приказ. Заявитель направляет его в банк, после чего деньги списываются со счета или карты должника.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.10.2019 13:55|

penzainform.ru писал(a):

после чего деньги списываются со счета или карты должника.
Без ведома владельца средств, воруют деньги с карточки "законно" под прикрытием власти. Для этого и переводили всех на электронную систему.

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