Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  70.98  |  $  64.01

В стране и мире | Российских детей решили защитить от информации о сексуальном насилии

29.10.2019|10:12
Печать

С 29 октября в перечень информации, которая запрещена для детей, внесли сведения, содержащие изображение или описание сексуального насилия. Такие данные нельзя будет распространять в радиусе 100 метров от школ, поликлиник, детских садов и других учреждений для несовершеннолетних. Об этом сообщило РИА Новости.

Изменения внесли в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Статью 11 закона также дополнили информацией о том, что организатор мероприятия, например, кинопоказа, не должен пускать на такие мероприятия несовершеннолетних детей. Если есть сомнения, что посетитель совершеннолетний, организатор вправе попросить документы, подтверждающие возраст. Такие же правила распространяются на продажу, аренду и выдачу из библиотек продукции с запрещенной для детей информацией.

В декабре 2018 года Госдума внесла правки в закон о защите информации, которые позволяют Роскомнадзору без разрешения суда блокировать контент, который может склонить детей к опасным для жизни и здоровья действиям. Законопроект внесла группа депутатов во главе с Ириной Яровой, одна из его целей — борьба с «колумбайн»-сообществами в интернете. Президент Владимир Путин подписал его 18 декабря 2018 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 