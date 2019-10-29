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В стране и мире | Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки

29.10.2019|13:32
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Восьмилетний ребенок утонул в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает издание Baza.

По его данным, после профилактики сотрудники забыли закрыть сливное отверстие системы очистки бассейна решеткой. В результате скатившийся по горке в воду ребенок под водой был подхвачен течением и его засосало в трубу.

Издание уточняет, что рядом не оказалось спасателей или дежурных, на помощь мальчику бросились находившиеся поблизости мужчины, но долго не могли его вытащить, а систему очистки некому было отключить.

Отмечается, что дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, но из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь. Мальчик погиб.

Ранее в октябре сообщалось, что в Златоусте (Челябинская область) родители бросили дома десятимесячного ребенка. В результате младенец скончался от голода.

Источник — lenta.ru
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