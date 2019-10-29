Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|14:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  71.09  |  $  64.17

В стране и мире | Дедовщину в российской армии объяснили

29.10.2019|13:22
Печать

Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил адвокат Александр Передрук, сотрудничающий с правозащитной организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

По его словам, дедовщина в армии сохраняется по нескольких причинам. Во-первых, как отмечает Передрук, профилактика насилия, которая проводится среди военнослужащих, недостаточна. Проблема осложняется и принятыми весной поправками к закону «О статусе военнослужащих», запрещающими солдатам-срочникам пользоваться смартфонами в воинских частях.

«Нередко записи с видеокамер на мобильниках, которые присылали военнослужащие, позволяли раскрывать преступления. Это, конечно, не значит, что телефонов в армии совсем нет, но ими пользуются уже нелегально», — уточнил адвокат.

Он добавил, что не каждый столкнувшийся с насилием в армии обращается в правоохранительные органы, предпочитая терпеть издевательства.

Передрук также сообщил, что, «по ощущениям», количество жалоб на дедовщину в армии в последние два года увеличилось. Чаще всего такие обращения поступают из крупных частей, что ожидаемо. Однако, по его словам, сокращение срока армейской службы до одного года в целом положительно сказалось на масштабах насилия.

Дедовщину называли одной из причин убийства восьмерых военнослужащих в воинской части поселка Горный в Забайкальском крае. 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, после чего сдался спецназу. На допросе он заявил, что не жалеет о случившемся.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.10.2019 13:40|

На фото это что? Тюрьма?

Гость|29.10.2019 13:51|

Основная причина: нежелание офицерского состава выполнять свои служебные обязанности. Им для "звёздочек и повышения" нужен мгновенный результат. От них пошло выражение: меня не колышет как, но чтобы было срочно выполнено.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 