29.10.2019 | 10:24

Минэкономразвития предложило внедрить новый подход к учету уровня бедности в России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По инициативе ведомства, для повышения качества статистики бедности в России с 2020 года Росстат будет сверять показатели с учетом данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России.

Также Росстат будет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров анализ данных по трем целевым группам: семьи с детьми в возрасте до 18 лет, пожилые люди и женщины с детьми — именно эти группы считаются наиболее уязвимыми в финансовом плане.

28 октября стало известно, что россияне стали значительно больше экономить на покупках в магазинах. В первом квартале 2014-го оптимизацией расходов занимались 67 процентов граждан, а в первом квартале 2019-го — уже 84 процента.

Росстат в октябре опубликовал данные, согласно которым рост среднедушевых доходов россиян в третьем квартале 2019 года достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента. В результатах подсчетов ведомства усомнились экономисты, отмечая, что такой рост доходов не соотносится с другими макроэкономическими факторами. В целом доходы россиян, согласно статистическим данным, падали или показывали околонулевой рост с 2014 года.