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В стране и мире | Аварийный фонтан в российском городе решили утихомирить молитвой

29.10.2019|15:26
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Мэр Белозерского района Вологодской области Евгений Шашкин попросил священника помолиться перед началом работ по закрытию скважины, которая фонтанирует уже почти четыре месяца и затапливает город. Об этом сообщает информагентство «Вологда Регион».

Настоятель Успенского храма Александр Стулов согласился и провел на месте аварии молебен «на начало благого дела в усмирении подземных вод». 31 октября предприниматель из Великих Лук Анатолий Смаковский должен затампонировать скважину при помощи специальной смеси. Предыдущие попытки остановить бурлящий фонтан были безуспешными.

Он уже начал затягивать под землю находящийся рядом дом. Скважина выбрасывает более 400 кубов воды в час. В Белозерске введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент воду по специально прокопанному каналу направляют в сторону Белого озера, но соседние участки все равно затопило. У многих жителей погиб урожай, пострадали дома и хозяйственные постройки.

В июле хозяйка дома, рядом с которым впоследствии начала бить скважина, решила провести себе водопровод. Бригада бурильщиков из города Бабаево, которую наняла женщина, в процессе работ наткнулась на подземное озеро. Рабочие не смогли заткнуть фонтан и уехали. Другая бригада из Вологды с задачей тоже не справилась.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.10.2019 15:31|

penzainform.ru писал(a):

Мэр Белозерского района Вологодской области Евгений Шашкин попросил священника помолиться перед началом работ по закрытию скважины, которая фонтанирует уже почти четыре месяца и затапливает город
МАРАЗМ

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