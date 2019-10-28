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В стране и мире | За пропаганду наркотиков в интернете россиян предложили сажать на 15 лет

28.10.2019|17:09
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Российские сенаторы предлагают лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 октября.

По его мнению, ответственность должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета. При этом сенатор пояснил, что максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет должно следовать в том случае, если в результате преступления «наступят тяжкие последствия». В остальных случаях предлагается давать от 5 до 10 лет, уточнил Клишас.

Он также выразил мнение, что анонимность в сети является катализирующим фактором для совершения многих противоправных деяний.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в сети.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.10.2019 17:48|

Возглавивший Союз виноградарей и виноделов России телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что отечественное вино надо вывести из понятия «алкогольная продукция».

Имя: Гость
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