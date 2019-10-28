28.10.2019 | 17:09

Российские сенаторы предлагают лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 октября.

По его мнению, ответственность должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета. При этом сенатор пояснил, что максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет должно следовать в том случае, если в результате преступления «наступят тяжкие последствия». В остальных случаях предлагается давать от 5 до 10 лет, уточнил Клишас.

Он также выразил мнение, что анонимность в сети является катализирующим фактором для совершения многих противоправных деяний.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в сети.